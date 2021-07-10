Какие участки на фронте обстреляли пророссийские боевики: ситуация на Донбассе

Какие участки на фронте обстреляли пророссийские боевики: ситуация на Донбассе

В субботу обошлось без жертв среди украинских военнослужащих.

В субботу, 10 июля с начала суток до 17:00, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россией боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Где на передовой на Донбассе 10 июля происходили обстрелы украинских позиций:

Вблизи Мироновского — из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Неподалеку Водяного возле Донецька - из минометов 120-го калибра.

Возле Водяного на Приазовье — из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Неподалеку Широкино — из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска — из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Песков — из минометов 82-го калибра.

Также украинские военнослужащие зафиксировали три пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди украинских военных нет. На враждебные обстрелы украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — отметили в штабе ООС.

Напомним, 9 июля 2021 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Золотое погиб старший солдат Яськив Владимир Богданович.

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