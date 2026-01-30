- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие удары по России помогут выиграть войну — эксперт
Приоритетными целями для дальнобойных ударов Сил обороны должны быть военные склады и логистические хабы.
Удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России не слишком помогают Силам обороны одержать победу в войне, поэтому стоит сосредоточиться на более важных целях.
Такое мнение высказал политолог-международник Иван Лозовый в комментарии «Киев 24».
По его словам, в России достаточно много НПЗ и такими ударами можно нанести ущерб максимум 15% нефтеперерабатывающей промышленности государства-агрессора.
«Гораздо важнее то, что мы начали только в прошлом году делать — бить по инфраструктуре экспорта сырой нефти из России. Это критически важный доход в российский бюджет, который финансирует российскую армию», — подчеркнул Лозовый.
Также эксперт считает, что приоритетными целями для дальнобойных ударов Сил обороны должны быть военные склады, логистические хабы и штабы ФСБ, поскольку именно такой подход позволит эффективно истощить ресурсы агрессора.
«Давайте сосредоточимся на том, что дает серьезный эффект», — сказал он.
Напомним, ранее авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что удары украинских ракет «Фламинго» по предприятиям ВПК на территории России могут иметь накопительный эффект и влиять на целые отрасли промышленности.