Атака на Россию

Удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России не слишком помогают Силам обороны одержать победу в войне, поэтому стоит сосредоточиться на более важных целях.

Такое мнение высказал политолог-международник Иван Лозовый в комментарии «Киев 24».

По его словам, в России достаточно много НПЗ и такими ударами можно нанести ущерб максимум 15% нефтеперерабатывающей промышленности государства-агрессора.

«Гораздо важнее то, что мы начали только в прошлом году делать — бить по инфраструктуре экспорта сырой нефти из России. Это критически важный доход в российский бюджет, который финансирует российскую армию», — подчеркнул Лозовый.

Также эксперт считает, что приоритетными целями для дальнобойных ударов Сил обороны должны быть военные склады, логистические хабы и штабы ФСБ, поскольку именно такой подход позволит эффективно истощить ресурсы агрессора.

«Давайте сосредоточимся на том, что дает серьезный эффект», — сказал он.

Напомним, ранее авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что удары украинских ракет «Фламинго» по предприятиям ВПК на территории России могут иметь накопительный эффект и влиять на целые отрасли промышленности.