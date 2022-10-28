Какие угрозы от оккупантов для Кривого Рога и Николаева: Жданов ответил

Эксперт считает, что увеличение группировки не повлияло на возможность наступления.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что возможность наступления российских оккупационных войск на Кривой Рог и Николаев в настоящее время минимальна.

Об этом он сказал на своем YouTube канале.

"Угроза минимальна и она, в принципе, не изменилась. От увеличившейся группировки угроза не изменилась. Дело в том, что российская федерация на сегодняшний день вряд ли способна провести там наступательную операцию в направлении Кривого Рога или Николаева. Он основные усилия сосредотачивают на построении оборонных рубежей и на организации и ведении обороны от контрнаступления наших Вооруженных сил", – заявил Жданов.

Также он добавил, что линия фронта отошла от Кривого Рога.

"На Криворожском направлении мы отбросили врага почти на 20 километров от Высокополья в направлении Новой Каховки. Поэтому линия фронта отошла даже дальше от Кривого Рога. Угроза Кривому Рогу сейчас минимальна", — подчеркнул Жданов.

Ситуация на юге

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российские войска пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона.

Также российские захватчики снова обстреляли Запорожскую область. 27 октября они нанесли удар по Пологовскому и Васильевскому районам в Запорожье. В результате обстрелов повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Один человек погиб, двое ранены.

Сохраняется также угроза подрыва дамбы Каховской ГЭС. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС будет означать очень масштабную экологическую беду, последствия которой точно ощутит вся Европа и мир.