Какие украинские дроны переписывают правила войны

Год назад идея запуска небольших квадрокоптеров для сбития вражеских ударных и разведывательных дронов казалась фантастикой. В настоящее время эта тактика стала ключевой в противовоздушной обороне Украины, предлагая дешевый и эффективный способ защиты от массовых атак беспилотников.

Об этом сообщает Business Insider.

Украинские инженеры превратили обычные квадрокоптеры в недорогие перехватчики.

«Украина все активнее использует дешевые беспилотники-перехватчики для уничтожения российских ударных дронов. Во время одного из недавних массированных обстрелов они сбили более 150 беспилотников», — отмечают журналисты.

Украина стремится наладить производство до 1000 таких перехватчиков ежедневно.

Стоимость таких устройств — от 2 до 6 тысяч долларов, что значительно дешевле ракеты для систем ПВО стоимостью около миллиона долларов.

Ранее военный сообщил, что для разведки украинских позиций россияне начали применять специально оборудованные оптоволоконные дроны. По его данным, на таких беспилотников враг устанавливает цифровые камеры, максимально большие батареи и минимальный заряд взрывчатки. Эти дроны позволяют вести разведку на очень низких высотах и точно обнаруживать цели.