Какие в Кремле настроения и кто мог совершить "вброс" о смерти Путина: в ГУР прокомментировали

В ГУР считают, что в России продолжаются деградирующие процессы, примером чего являются внутренние противоречия внутри самого режима Путина.

Информация о возможной смерти диктатора Владимира Путина была распространена изнутри самой России анонимными источниками. В то же время беспорядки и антисемитские провокации, инсценированные спецслужбами РФ, подрывают ситуацию внутри самого режима.

Об этом в едином телемарафоне сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

"Распространяли эту информацию неофициальные российские пропагандисты. То есть если бы это сказала Скабеева или Соловьев, конечно, эффект был бы несколько другим... Распространяли российские анонимные телеграм-каналы и другие источники. Тем не менее информация широко разошлась и, очевидно, инспирирована изнутри самой России. И вот этот ряд событий, происходящих в последнее время на территории этого образования: волна дезинформации о смерти российского диктатора... беспорядки и отвратительные антисемитские провокации... которые явно инспирированы самими российскими спецслужбами и отдельными их представителями, так или иначе подрывают ситуацию внутри самого режима", – рассказал Андрей Юсов.

Он также добавил, что в России продолжаются деградирующие процессы, примером чего являются внутренние противоречия внутри самого режима Путина.

"Совокупно это похоже на то, что мы видим вот такие внутренние противоречия и внутренние процессы внутри загнивающей российской империи путинского режима. Это, конечно, еще не финал, и стагнация может быть достаточно длинной. Тем не менее деградирующие внутренние процессы внутри тоталитарной России продолжаются", - подчеркнул представитель ГУР Украины.

Напомним, что слухи о смерти Путина могут делаться для того, чтобы посмотреть на реакцию, в частности, граждан России.

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