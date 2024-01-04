Какие в Украине на фронте нужны специалисты: военный объяснил

В Украине на фронте требуются специалисты всех направлений. Среди востребованных: пехотинцы, артиллеристы и операторы дронов.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал командир батальонно-тактической группы 4 БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин.

"Нам нужны специалисты всех направлений, начиная от пехотинца, артиллериста до операторов дрона. Нужны люди, которые могут объективно мыслить и критически оценивать ситуацию, заниматься разведывательной деятельностью. То есть нужны все профессии. Нам нужно большое количество пехотинцев, но не потому, что их не хватает, а потому, что подразделение постоянно развивается, выполняя боевые задания", — объяснил Сергей Сидорин.

В то же время, по словам командира подразделения бригады "Рубеж", личный состав среди украинских военных истощается, поэтому бойцов нужно заменять как можно чаще, чтобы распределять равномерно боевую нагрузку.

"Военнослужащим нужна замена на фронте. Люди не могут находиться много времени непосредственно на линии столкновения. Также нужно успеть подготовить личный состав. Пока на позициях есть кому выполнять задачу, но нужно готовить резерв, который будет планомерно пополнять и дальше заменять личный состав. Военным нужно будет пройти боевую стажировку с опытными бойцами. Не надо медлить с мобилизацией, потому что пополнение действительно нужно", — подчеркнул Сидорин.

Напомним, что украинские воины поразили российских кафиров снарядом из дрона.

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