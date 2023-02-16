Какие в Украине существуют волны мобилизации и сколько их: объяснение юриста

На сегодняшний день в Украине государством задекларированы четыре волны мобилизации, каждая из которых имеет свои цели и может быть объявлена или применена в конкретный период.

Об этом "СтопКору" рассказал юрист Сергей Руденко.

Он пояснил, что цель первой волны мобилизации – набрать в армию людей из числа наиболее закаленных и имеющих наибольший опыт.

"Соответственно, последняя волна мобилизации – четвертая – это уже крайний случай, когда призвать в ряды ВСУ могут всех военнообязанных, то есть действительно полная всеобщая мобилизация", – отметил юрист.

Он также ответил на вопрос, могут ли сейчас призвать человека, который подпадает под четвертую волну мобилизации.

"Сейчас четкого разграничения между волнами мобилизации нет. Но четвертая волна подразумевает полный призыв всех мужчин, которые способны держать оружие. И это, в принципе, последний вариант, который может применить государство", – сказал Руденко.

Напомним, в Украине выросли темпы мобилизации, поскольку надо кем-то восполнять потери на фронте и кому-то осваивать новые виды оружия и техники от западных союзников.

Заметим, что ранее адвокат Екатерина Анищенко объясняла, что ни в одном законе Украины нет такого понятия как "волны мобилизации". По ее словам, прежде всего, призывают людей с опытом.

Мобилизация в Украине: кто из военнообязанных может получить бронь – Фоменко

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