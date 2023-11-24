Какие в Украине убытки от воздушных тревог: сумма потрясает

На расчет влияет, что значительная часть тревог приходится на ночное время.

В прошлом году ущерб от тревог в Украине составлял 7 млрд грн в день.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Если считать убытки в привязке к ВВП – они постоянно увеличиваются. Но здесь нужно учитывать номинально растущий ВВП – по оценкам НБУ, ВВП в этом году будет составлять 6,63 трлн гривен. Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, убытки за чистые сутки тревоги, будут условно составлять — 9 миллиардов гривен (в 2022 году — 7 миллиардов гривен)", — отмечает Даниил Гетманцев.

Это примерный расчет. Он может изменяться по регионам. Такой расчет влияет на то, что значительная часть тревог приходится на ночное время. Все же оценить ориентировочный масштаб потерь в валовой добавленной стоимости можно.

К примеру последние 4 недели. Продолжительность воздушных тревог за это время составляла :

Киевский регион — 2,5 суток

Днепровщина – 5 суток

Харьковщина – 5 суток

Львовщина – 1 сутки

Насколько это серьезный удар по бюджету?

"Все налоги по сводному бюджету (вместе с ЕСВ) занимают около трети ВВП (в 2022 году – 34% ВВП). Поэтому, если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют — 3 миллиарда в сутки вынужденного простоя.

Если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в 2 дня в месяц, потери сводного бюджета и пенсионного фонда могут достигать — 6 миллиардов гривен в месяц". — разъясняет Даниил Гетманцев.

Это значительная сумма. Для понимания плановое финансирование:

дошкольного образования – это 4,4 млрд грн/месяц

среднего образования – 13 млрд грн/месяц

программы медицинских гарантий – 14 млрд грн/месяц.

"Тревоги – это вопросы безопасности и человеческих жизней, а уже потом – убытков. Украинцы на втором году войны научились сами для себя классифицировать опасность, выставляя условные маркеры. Но очевидно, что риски реальны и "тренировочный" полет МиГ-31К может закончиться пуском ракет ", — подчеркивает Гетманцев.

В данный момент вопрос затяжных тревог решается. С соблюдением всех правил безопасности и с учетом уменьшения ущерба.

"Есть поручение Президента, адресованное Минобороны, Генштабу, Правительству. Уверен, что с учетом усиления нашей ПВО определенное практическое решение относительно затяжных тревог будет найдено. Минимизировать ущерб и при этом обезопасить украинцев – вот та задача, которая сейчас решается", — подчеркнул Данило Гетманцев. .

Ведь решение, которое будет принято, должны утвердить военные и специалисты по национальной безопасности.

Напомним, что страна-агрессорка Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет накануне зимы.

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