Какие варианты развития событий на границе Украины: карты и объяснения The Times

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому идею обмена территориями для достижения прекращения огня с Россией. Однако пока не ясно, что именно подразумевает Трамп, и Зеленский четко отказывается принимать любое соглашение, которое потребует от Украины отказаться от своих земель.

Об этом пишет The Times.

"Украинцы не отдадут свою землю оккупантам", - подчеркнул Президент Украины в выходные.

Территории в центре переговоров

Кроме Крыма, аннексированного Россией 2014 года, в потенциальных договоренностях могут быть задействованы еще четыре области: Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон. Эти регионы остаются ареной боевых действий и территориальных споров.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, в своих комментариях, избегает четких названий этих областей, что свидетельствует о сложности и щекотливости ситуации.

Позиция Европы: стабильность по нынешней линии фронта

Большинство европейских стран настаивают, что любое прекращение огня должно базироваться на существующей линии фронта длиной около 680 миль, которая сохраняется почти без изменений после контрнаступления Украины в 2022 году.

Однако российские войска продолжают наступательные действия, в частности, в направлении города Покровска, что грозит усложнить логистику украинской армии.

Цена Путина: Донбасс или война продолжится

Донбасс, включающий Донецкую и Луганскую области, остается центром боевых действий с 2014 года. Украина контролирует часть Донецка, но Луганск практически потерян.

По сообщениям, Путин требует весь Донбасс в обмен на прекращение огня, что означало бы отказ Украины от укрепленных позиций и возможное обострение ситуации.

Территориальные уступки: что может потребовать Россия?

В 2022 году Путин официально аннексировал Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. При этом российские войска никогда полностью не контролировали Запорожье, а север Херсона был уволен во время украинского контрнаступления.

Впрочем, в случае переговоров Россия может потребовать дальнейших территориальных уступок от Киева, стремясь закрепить контроль над всеми четырьмя областями.

Идея Трампа: "обмен землей"

Президент США неоднократно подчеркивал, что будущее соглашение о прекращении огня будет включать обмен территориями.

Он утверждает, что Россия оккупировала ценные морские объекты, которые он стремится вернуть Украине частично в обмен на другие территории, в частности Донбасс.

Однако эксперты считают, что такие соглашения маловероятны, ведь одним из первоначальных мотивов вторжения России было установление сухопутного коридора в Крым из-за контроля над Херсоном.

Ранее в США заявили, что во время переговоров будут уступки, которыми никто не будет доволен.