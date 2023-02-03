Какие войска во время нового наступления Россия бросит первыми в "мясорубку": оценка эксперта

Во время нового масштабного наступления Россия может первыми бросить в бой наемников ЧВК "Вагнер" и боевиков "ЛДНР", так что они могут просто исчезнуть с арены боевых действий.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем телеграмм-канале.

"Я так понимаю, что если военно-политическое руководство России решится на наступление в ближайшее время, то с арены боевых действий просто исчезнет ЧВК "Вагнер", а также 1АК и 2АК так называемых "ЛНР" и "ДНР". Вся причина в том, что именно они будут идти первой волной", – отметил обозреватель.

Он также прогнозирует, что новое российское наступление будет снова "мясорубкой", в которой страна-агрессор понесет большие потери.

"Как и ожидалось, "большое" и "не имеющее аналогов в мире" наступление РОВ (российских оккупационных войск – ред.) будет мясорубкой и первой партией на фарш пустят именно вышеупомянутое отребье", – говорится в сообщении Коваленко.

По его оценкам, после уничтожения на фронте упомянутых бойцов Россия отправит в наступление более ценных и более или менее укомплектованных десантников. Однако обозреватель убежден, что "результат будет тот же".

Напомним, по данным британской разведки, в России уменьшились масштабы вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер" по сравнению с пиковым периодом летом-осенью 2022 года.

А призыв владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к солдатам НАТО вступать в ряды наемников компании свидетельствует о том, что у него заканчиваются зэки-добровольцы. На это обратил внимание российский политический аналитик Ольга Курносова.

Что касается нового великого наступления РФ, то его можно ожидать около 24 февраля. Такую дату называл украинский министр обороны Алексей Резников. Направлениями вражеской атаки могут стать север, юг и восток, предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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