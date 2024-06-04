Какие возможности открывают Украине самолеты F-16 и Saab: эксперт рассказал о важнейших целях

Заместитель гендиректора компании по производству радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский проанализировал возможности Украины после получения самолетов F-16 и Saab.

Свое видение он выразил в эфире "Эспрессо".

"Надо понимать, что все-таки необходимо более тяжелое вооружение вроде ракет ATACMS, потому что мы видели, как ракета ATACMS отрабатывала по временно оккупированному полуострову Крым и какая результативность была после комплексного удара с применением Storm Shadow, ATACMS, разведывательных наших БПЛА. Если мы говорим о наших попытках сейчас, то мы пытаемся отогнать вооружение, которое занимается ракетными обстрелами территории Сумской или Харьковской области. Поэтому нужно говорить уже все же об использовании самолетов, более тяжелого вооружения для того, чтобы доставать до таких аэродромов, как Балтимор, до удаленных складов, чтобы усложнять логистику врага", – объяснил Храпчинский.

Эксперт напомнил, что Нидерланды разрешили использовать истребители F-16 на территории Российской Федерации.

По информации о строительстве ангаров для российских самолетов в 300 км от украинской границы, Храпчинский сказал, что врагу это не поможет защититься от ударов западного оружия.

"Если наши западные партнеры предоставят нам самолеты F-16 с ракетами JASSM, которые могут летать в среднем до 950 км, то мы можем отметить, что в принципе на расстоянии до тысячи километров враг не сможет, например, размещать тактическую или стратегическую авиацию, потому что будет понимать, что она может быть под существенным ударом с нашей стороны. Мы накрываем существенно важные объекты – это "Арсенал-53", который занимается строительством КАБов, завод "Радуга" и "Авангард" в Подмосковье. То есть это те стратегические объекты, которые входят в компанию Путина, производящую оружие, которым стреляют по территории Украины", – подчеркнул он.

По словам авиационного эксперта, важно выстроить 100-километровую зону вокруг границ Украины, где не будет какого-либо оружия Российской Федерации, то есть серая, демилитаризированная зона и тысяча километров, где не будет ни одного тактического самолета или тяжелого вооружения врага.

"Это действительно можно сделать путем применения всего того орудия, которое нам должны передать. То есть это и самолеты F-16, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, это и разрешение на использование, например, ATACMS. Так мы сможем существенно повлиять на логистику врага и убрать его с территории Украины, и мы увидим "жесты доброй воли", которые видели в свое время, когда враг отступал с Харьковского направления или Херсона. Главная задача сейчас – ударить непосредственно по логистической составляющей РФ и при этом удерживать линию фронта на том месте, где она есть", – подытожил Храпчинский.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина получит первые поставки западных истребителей F-16 "очень скоро".

Для F-16 в Украине нужно оборудовать защищенные места, речь идет о подземных сооружениях, где самолеты будут расположены и будут обслуживаться.

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