Какие возможности ВСУ дает занятая Клищиевка: военный эксперт рассказал об огненном контроле

Позиции окупантов теперь находятся под огневым контролем украинских военных.

Украинские военные установили огневой контроль в районе Клещиевки. Это позволяет ВСУ накрывать российских оккупантов в окрестных населенных пунктах.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт и аналитик Дмитрий Снегирев.

"Бои продолжаются. Контроль за господствующими высотами в районе Клищиевки дает возможность говорить об установлении огневого контроля не только над этим населенным пунктом, а соответственно – окрестными населенными пунктами. Что даст дополнительный стимул в момент продвижения Вооруженных сил. На этом отрезке фронта ширина украинского наступления примерно 20-25 км. Сами россияне признают успешный характер продвижения Вооруженных сил Украины. По оценкам украинской стороны, продвижение в районе Клищиевки — до 1200 метров", — отметил Дмитрий Снегирев.

По его словам, контроль над господствующими высотами в районе Клищиевки и соответственно Берховки позволяет ВСУ установить огневой контроль над локациями оккупантов.

"В первую очередь говорится о трассе Дебальцево — Славянск, которая используется оккупационной армией как основная артерия для логистической поддержки", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что последствия контрнаступления ВСУ могут изменить отношение Запада к Украине.

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