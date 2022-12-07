Какие выплаты получают военные в случае ранения: как их получить, какие документы нужны

Раненые военные могут получить единовременную денежную помощь. От чего зависит размер, какие документы нужны для получения, читайте в материале ТСН.ua
Согласно ст. 16 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей" и постановления КМ Украины от 25.12.2013 №975, украинские военнослужащие, получившие ранения во время выполнения боевого задания, могут получить одноразовую денежную выплату
Каков размер денежной выплаты военнослужащего, от чего она зависит
Военнослужащий, который лечится в госпитале, получает по-прежнему, как до ранения, свою зарплату и премии на карточку. Соответственно, военный продолжает получать:
- денежное довольствие, которое сейчас составляет минимум 13 тыс. грн,
- дополнительное вознаграждение в соответствии с постановлением №168 – из расчета 100 тыс. грн в месяц,
- единовременную денежную помощь.
Размер единовременной денежной помощи зависит от серьезности ранения военнослужащего. При контузии, травме или увечье выплата определяется в процентах от 36-месячного денежного довольствия.
Если военный получил инвалидность во время прохождения службы или после ее окончания, компенсация будет такой:
- лицам с инвалидностью I группы – в размере 60-месячного денежного довольствия,
- лицам с инвалидностью II группы – в размере 54-месячного денежного довольствия,
- лицам с инвалидностью III группы – в размере 48-месячного денежного довольствия.
Размер единовременного пособия зависит также от:
- оклада по воинскому званию,
- процентной надбавки за выслугу лет,
- должностного оклада для военнослужащих по последней должности, которую они занимали на день потери трудоспособности, а для лиц, уволенных со службы, – на день увольнения.
Куда обращаться, какие документы нужны, чтобы оформить помощь
Для оформления выплаты военнослужащему необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии
Документы, которые необходимо предоставить:
- Направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии.
- Паспорт гражданина Украины и его заверенная копия.
- Если вы относитесь к рядовому или сержантскому составу, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы.
- Если вы офицер – удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенная копия и выписка из послужного списка.
- Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения.
- Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справка военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии.
- Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенная копия и заверенная копия Акта о несчастном случае.
- В случае участия в АТО (ООС) справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях, боевых действиях на территории других стран, участия в международных миротворческих операциях (ММО), ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытании ядерного оружия и их заверенные копии.
- Удостоверение участника боевых действий и заверенная копия.
- Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.
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