Какие выплаты получают военные в случае ранения: как их получить, какие документы нужны

Раненые военные могут получить единовременную денежную помощь. От чего зависит размер, какие документы нужны для получения, читайте в материале ТСН.ua

Согласно ст. 16 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей" и постановления КМ Украины от 25.12.2013 №975, украинские военнослужащие, получившие ранения во время выполнения боевого задания, могут получить одноразовую денежную выплату

Каков размер денежной выплаты военнослужащего, от чего она зависит

Военнослужащий, который лечится в госпитале, получает по-прежнему, как до ранения, свою зарплату и премии на карточку. Соответственно, военный продолжает получать:

денежное довольствие, которое сейчас составляет минимум 13 тыс. грн,

дополнительное вознаграждение в соответствии с постановлением №168 – из расчета 100 тыс. грн в месяц,

единовременную денежную помощь.

Размер единовременной денежной помощи зависит от серьезности ранения военнослужащего. При контузии, травме или увечье выплата определяется в процентах от 36-месячного денежного довольствия.

Если военный получил инвалидность во время прохождения службы или после ее окончания, компенсация будет такой:

лицам с инвалидностью I группы – в размере 60-месячного денежного довольствия,

лицам с инвалидностью II группы – в размере 54-месячного денежного довольствия,

лицам с инвалидностью III группы – в размере 48-месячного денежного довольствия.

Размер единовременного пособия зависит также от:

оклада по воинскому званию,

процентной надбавки за выслугу лет,

должностного оклада для военнослужащих по последней должности, которую они занимали на день потери трудоспособности, а для лиц, уволенных со службы, – на день увольнения.

Куда обращаться, какие документы нужны, чтобы оформить помощь

Для оформления выплаты военнослужащему необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии

Документы, которые необходимо предоставить:

Направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии.

Паспорт гражданина Украины и его заверенная копия.

Если вы относитесь к рядовому или сержантскому составу, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы.

Если вы офицер – удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенная копия и выписка из послужного списка.

Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения.

Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справка военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии.

Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенная копия и заверенная копия Акта о несчастном случае.

В случае участия в АТО (ООС) справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях, боевых действиях на территории других стран, участия в международных миротворческих операциях (ММО), ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытании ядерного оружия и их заверенные копии.

Удостоверение участника боевых действий и заверенная копия.

Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.

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