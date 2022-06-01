Какие задачи стоят перед ВСУ в Северодонецке: генерал-лейтенант Романенко дал ответ

Игорь Романенко убежден, что битва за Северодонецк очень жесткая потому, что для россиян этот город имеет политическое значение.

Украинские военные всячески пытаются удержать позиции в Северодонецке, в городе продолжаются очень жесткие уличные бои.

Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

Романенко отметил, что существует вероятность оцепления наших военных, и для ВСУ сейчас основной задачей является уничтожить как можно больше живой силы противника и их вооружений.

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"Угроза окружения существует. Противник уже заходит не только в гостиницу "Мир", а с двух направлений продолжает продвижение вглубь города. Городские бои очень изнурительные, жесткие, и как бы ни была подготовлена наступающая сторона, их потери больше. И понимая, что Северодонецк имеет более политическое значение для россиян, мы используем это как военно-оборонительную крепость. Задача стоит – максимально уничтожить силу противника, живую силу, вооружение", – рассказал он.

По словам генерал-лейтенанта, ситуация очень сложна на этом участке, но нашими силами предпринимаются все усилия, чтобы выбить врага.

Отметим, что Северодонецк важен для россиян на этом этапе войны, прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется россиянами.

Напомним, российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка. В настоящее время критическая инфраструктура в городе разрушена почти на 100%. Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает бои внутри города.

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