Какие задачи ВСУ на фронте сейчас: генерал-лейтенант объяснил ситуацию

Украинские войска сегодня проводят стратегическую оборонную операцию, в которой важно не только удачно защищаться, но и в то же время уничтожать личный состав и технику российских оккупантов.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко, сообщает "24 канал".

По словам Романенко, Силы обороны Украины пытаются контратаковать на фронте там, где есть возможность. Генерал-лейтенант обратил внимание на то, что Россия накопила большое количество живой силы и военной техники. Поэтому они проводят штурмовые действия на разных участках фронта: от Харьковского до Херсонского.

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Эксперт подчеркнул, что украинские войска находятся в активной обороне. Поэтому, как только появляется возможность и имеются свободные резервы, защитники сразу идут в контратаки, чтобы выбить врага с позиций.

Задание ВСУ на фронте сейчас

По словам Романенко, в целом сейчас у Сил обороны Украины есть несколько важных задач. Главное – остановить продвижение российских войск на всей линии столкновения. Также следует уничтожить как можно больше живой силы и военной техники оккупантов. В то же время, следует не забывать и о собственных резервах.

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"Проводя эти действия, нам нужно выиграть время, чтобы собрать силы и средства, чтобы затем провести контрнаступательные действия для деоккупации наших территорий. Но чтобы дойти до этого, сначала нам нужно выполнить основные задачи нашей стратегической оборонной операции", — пояснил генерал-лейтенант в отставке.

К слову, по мнению помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймса О'Брайена, стратегия украинской военной кампании в 2024 году является наступательной. Прежде всего, она будет опираться на то, что было сделано в 2023 году.

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