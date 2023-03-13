Какие "жилищные" льготы имеют участники боевых действий: квартира за два года, скидки на коммуналку

Какие льготы от государства, связанные с жилищным вопросом, могут получить участники боевых действий, читайте в материале ТСН.ua

В условиях полномасштабной войны украинские власти помогают, в том числе и различными льготами, участникам боевых действий, защищающим наше государство.

Статус и льготы УБД регулируется Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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В соответствии со статьей 12 закона участники боевых действий имеют право на большое количество льгот, связанных с медицинским обслуживанием, финансовой помощью, жильем.

Участники боевых действий имеют следующие льготы на оплату коммунальных услуг, закупку отопительных средств, других вопросов, связанных с жильем:

75% скидку на плату за пользование жильем,

75% скидку на коммунальные услуги,

Первоочередное обеспечение жилой площадью для лиц, нуждающихся в улучшении условий;

первоочередной ремонт домов и квартир,

первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества,

ссуда на строительство или ремонт недвижимости с условием погашения за 10 лет (отсчет начинается через пять лет после окончания работ),

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы и общества.

А участникам боевых действий, которые получили ранения или увечья в результате выполнения боевого задания, должны предоставить жилье в течение двух лет после взятия на учет.

Льготы предоставляются только гражданам, имеющим удостоверение участника боевых действий.

С 1 декабря 2022 г. была внедрена новая система оформления статуса участника боевых действий.

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В зависимости от обстоятельств, военнослужащий может выбрать вариант, каким образом получить статус УБД. Если он продолжает служить, может обратиться к командиру воинской части, который подаст документы в соответствующий орган. Может самостоятельно собрать пакет документов, написать заявление в комиссию и отправить их. Если военнослужащий уволен со службы, лучшим вариантом будет обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку.

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