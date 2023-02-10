Каким будет большое наступление армии России: прогноз от украинской разведки

Российские оккупанты в ближайшее время активизируют попытки захватить весь Донбасс, однако они способны лишь отправлять в "мясные атаки" мобилизованных солдат.

Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

На вопрос, где ждать наступательных действий армии РФ, Юсов ответил: "Прежде всего, речь идет о истекающем кровью многострадальном украинском Донбассе".

Также читайте Когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлению: озвучен прогноз

По его словам, после того, как Валерий Герасимов заменил Сергея Суровикина во главе российской оккупационной армии, "была задача от кремлевского карлика (президента РФ Владимира Путина – ред.) захватить украинский Донбасс до конца марта, выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей".

"Это не первые дедлайны, они неоднократно смещались, и на этот раз у них безусловно ничего не получится. Но обострение будет, главная цель – восток и Донбасс", — подчеркнул спикер ГУР Минобороны.

Юсов отметил, что на территории Российской Федерации постоянно продолжается полномасштабная мобилизация.

"Это означает, что "орды" становится больше. Более 300 тысяч российских "ордынцев" сейчас на территории Украины в оккупационном корпусе. Еще часть готовится, проходит обучение. Их становится больше, но если говорить о качестве — то это не так. Наиболее качественные подразделения, наиболее качественное вооружение в большинстве своем уже были выведены из строя или уничтожены на территории Украины. Подготовить адекватную замену за это время определенно не получится", — считает он.

В то же время представитель ГУР заявил, что недооценивать оккупантов не стоит, поскольку эта "орда" представляет серьезную угрозу.

"Появился термин "мясные атаки" — то, что мы видели вокруг Соледара, под Бахмутом — это не от хорошего качества подготовки. Будут "чмобиками" забрасывать украинскую землю, Силы обороны будут их уничтожать", — прогнозирует Юсов.

Напомним, западные СМИ 6 февраля сообщили, что полномасштабные наступательные действия армии России в Украине могут начаться в течение 10 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский особо отмечает то, что российские оккупанты пытаются окружить город Бахмут.

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию. Во время первой волны мобилизации в ВС РФ призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.

Военный эксперт Петр Черник предполагает, что переломный момент на фронте будет в конце весны или начале лета — когда ВСУ получат от союзников танки и, возможно, боевые самолеты.

Читайте также: