Каким должен быть набор в армию и почему ТЦК не помогут: мнение военного

Рекрутинг не закроет все потребности Сил обороны в личном составе, а мобилизуемый человек должен получить возможность выбрать конкретную бригаду и, по возможности, должность.

Такое мнение высказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, передает "24 канал".

По его словам, когда военнообязанного мобилизуют, он обычно не знает, что его будет ждать дальше, куда отправят и какие обязанности будет выполнять. Всё это плохо влияет на мотивацию бойцов.

"Мы понимаем, что рекрутингом не закроем все потребности, но желающие смогут выбрать конкретную бригаду, должность, в которой сейчас есть необходимость и в которой человек сможет быть полезным", – советует эксперт.

По мнению Сазонова, такая инициатива поможет тем, кто действительно хочет защищать страну, без ТЦК.

"Похожий опыт уже имеет 3 ОШБр, 5 ОШБр, подразделение "Кракен". Этот опыт очень полезен", – говорит военный.

Уменьшение призывного возраста

Кирилл Сазонов считает, что мобилизационный возраст действительно нужно снижать с 27 до 25 лет. По его словам, сейчас добровольцы, которым исполнилось только 20 – 22 года – прекрасно воюют. В частности, потому, что имеют лучшее состояние здоровья, чем их старшие собратья.

А военным, которым 50+ часто просто не хватает здоровья для выполнения поставленных задач.

Справедливая мобилизация

Эксперт подчеркивает, что мобилизация должна быть социально справедливой. Нельзя мобилизовывать только бедных, позволяя богатым откупиться.

"Мобилизировать бедных, а оставлять богатых – это очень плохая идея. С ней нужно что-то делать. Поэтому говорить с народными депутатами есть о чем", – отметил он.

Уклонисты будут воевать в российской армии

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Сазонов подчеркнул: если РФ победит, все уклоняющиеся, которые сейчас прячутся от ТЦК, будут призваны, но уже в российскую армию.

"Никто уже не будет спрашивать – законная повестка или незаконная. Россия не остановится. Недостаточно будет отдать Донбасс. Они пойдут туда, куда мы их пустим. Мы боремся за жизнь", – говорит он.

Раньше мы писали, какие в Украине мобилизационные резервы и сколько мужчин могут защищать свою страну.

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