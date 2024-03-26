Каким категориям граждан отказано в предоставлении отсрочки от мобилизации при рассмотрении поправок к законопроекту

ВР продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации — кому отказано в отсрочке
Комитет Верховной Рады по обороне продолжает рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, касающиеся предоставления отсрочки и бронирования.
Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроект, принятый в первом чтении.
Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз.
Речь идет об исправлении к обсуждаемому на комитете законопроекту о мобилизации. Было отказано в отсрочке от мобилизации для ряда категорий.
По словам Фриза, отклонены редактирование с отсрочкой для:
- начальства НАБУ и ГБР,
- сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг посла,
- религиозных проповедников и священников,
- работников внешкольного образования,
- для неполнородных братьев (в текущем законодательстве отсрочка дается тому, у кого на войне погиб неполнородный брат или неполнородная сестра, но в законопроект о мобилизации это планируют вычеркнуть),
- для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.
Комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения (бюджетная и коммерческая).
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