Каким образом Россия использует военнопленных как политическое оружие против Киева — Politico

Последний крупный обмен пленными между Украиной и РФ произошел еще в августе, а теперь украинским семьям под давлением звонят по телефону военнопленные, которых удерживает Россия, и говорят протестовать против украинского правительства.

Россия прибегает к новым тактикам шантажа, давления и информационной войны. Теперь пленных украинских защитников заставляют звонить по телефону родным и просить их протестовать против власти.

Об этом пишет Politico.

Издание рассказывает одну из таких историй. Последний раз Валентина Ткаченко, 35-летняя мать двоих детей из Чернигова, видела своего мужа Сергея незадолго до того, как Россия вторглась в ее страну.

Ее муж нацгвардеец попал в плен 24 февраля прошлого года – в день, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. Его подразделение охраняло Чернобыльскую АЭС, когда на нее напали россияне. Когда в конце марта российские военные отступали из Чернобыля и остальной Киевской области, они забрали с собой Сергея и еще 167 военнопленных.

С тех пор жены пленных бойцов имели весточку от них только один раз — краткую рукописную записку: "Я жив, все хорошо", посланную более полугода после того, как они попали в плен.

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Как и тысячи других родственников украинских военнопленных, Ткаченко связалась с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста (МККК) и написала четыре письма, но ответа не услышала до 29 ноября. В этот день она получила видеозвонок в Viber.

"Это был Сергей. Мы поговорили всего три минуты. Мне не разрешали задавать ему вопросы. Как только я попробовала, он покачал головой и просто сказал "нет". Зато говорил: "Валя, иди усложняй Киеву. Киев не желает нас возвращать". Потом он сказал, что ему жаль, и закончил разговор, пообещав перезвонить мне, если у него будет возможность", — рассказала женщина.

Жена пленника не пошла на митинги против власти, хотя в то время подобные акции протеста прошли в Киеве и других городах Украины.

Петр Яценко, представитель украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, говорит, что в Украине и другие семьи получили подобные звонки от солдат, которых удерживают россияне.

"Человек не слышал родственника больше года, а тут звонит и говорит, что жив. Мол, россияне готовы его обменять, но Украина ничего не делает. В последнее время эти звонки стали массовыми. Поэтому мы понимали, что это кампания недоверия к власти", – сказал Яценко.

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Это кардинальное изменение политики с первого года войны, когда две стороны регулярно обменивались пленными. Всего за 48 обменов, по данным украинских военных, из российского плена вернулось 2598 человек. Однако последний масштабный обмен был еще 7 августа.

"Это действительно замедлилось по причинам со стороны Российской Федерации, но для этого есть очень конкретные причины", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ткаченко считает, что ее семья, как и другие военнопленные, стала инструментом политической игры.

"Они так хорошо начали, так много обменяли. Но потом вдруг все прекратилось. Я думаю, что россияне хотят дискредитировать нашу власть. Люди истощены, а родственники военнопленных выходят из строя. Они хотят сделать хаос", — сказала Ткаченко.

Сейчас по информации от офиса украинского омбудсмена и Министерства реинтеграции, Россия содержит более 3 тыс. украинских военных и около 28 тыс. мирных жителей. Однако реальная цифра может быть значительно больше.

"Например, некоторые из находящихся в плену еще не подтверждены. Эти люди до сих пор считаются "пропавшими без вести", хотя у нас есть информация, что они могут находиться в плену", – говорит Петр Яценко.

Украинцы же не раскрывают, сколько россиян они содержат, но их столько, что строится уже второй лагерь для военнопленных, чтобы их содержать. Россиян также содержат в спецприемнике на Западе Украины и размещают в камерах СИЗО.

"Я бы сказал, что во время контрнаступления Украине удалось увеличить фонд обмена военнопленных, который и без того был велик из-за зависших обменов. Но мы готовы принять все российские войска, которые воюют в Украине, если они решат сдаться", — сказал представитель украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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