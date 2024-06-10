Каким оружием самолет ВСУ отработал по территории РФ: объяснение эксперта

Свитан прокомментировал публикацию издания Sky News о том, что Украина нанесла удар по российскому командному пункту в Белгороде.

Военные цели на территории РФ мог атаковать украинский самолет, оборудованный французскими или американскими ракетами.

Такое мнение высказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает "Киев24".

Свитан прокомментировал публикацию издания Sky News о том, что Украина впервые ударила по территории РФ боевым самолетом. Он утверждает, что это не первая атака нашей авиации по территории страны-агрессорки. Особенно, в 2022 году, когда россияне колонны наступали на всех фронтах. Глубина залета была всего на расстояние около 10 км. И удары наносили украинским оружием.

"Сейчас, вероятнее всего, наши Су-25 переоборудованы уже под работу французскими Hammer — это управляемая авиабомба, к тому же с реактивным ускорителем. Из видеосюжета видно, что около 100-килограммовая боевая часть у снаряда, а 90 кг бывает и у того же Hammer. Я думаю, это как раз работа наших Су-25, которые выполнили боевое задание по российской территории. Это могли быть ракеты Hammer или ракеты HARM", – сказал эксперт.

По его информации, был поражен русский командный пункт. Любой командный пункт – это система генерации радиочастот.

"А ракета HARM достаточно успешно идет по источнику сигнала и также используется из наших самолетов – МиГ-29, Су-27. Это были наши самолеты и зарубежные ракеты – либо французские, либо американские", – сказал эксперт.

Как вариант, Свитан предполагает, что могли использоваться управляемые авиабомбы GBU-39.

"У нее тоже около 90 кг боевая часть. Эти управляемые авиабомбы могли запускать с наших МиГ-29, Су-27. Дальность ее планировки 110 км. То есть километров за 50-70 до линии границы самолеты могли подойти и выполнить боевое задание. У нас сейчас очень много средств поражений, которыми мы на большую глубину можем работать. Именно НАТОвских средств. И я так понимаю, что сняты некоторые ограничения, к тому же по большому спектру вооружений", – сказал он.

Свитан не исключает, что наши самолеты могли сейчас "зайти" на территорию противника, особенно на предельно малых высотах.

"У нас все летчики сейчас могут летать "в метре над подсолнечниками", под лучами российских локаторов и выполнять боевое задание. И вот одно из них – мы его увидели по командному пункту под Белгородом", – подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что 9 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области поражен российский многоцелевой истребитель Су-57. Затем в ГУР уточнили, что Силам обороны, вероятно, удалось поразить два сверхсовременных российских самолета Су-57. Всего Россия имеет на вооружении шесть Су-57.

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