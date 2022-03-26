Каким странам следует опасаться нападения России и "новейшее" вооружение армии РФ: пять главных новостей ночи 26 марта

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей ночи 26 марта:
- Россия, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Читать дальше –>
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о "передовых" технологиях, применяемых оккупантами. Читать дальше –>
- Один месяц войны в Украине повлек за собой перемещение 4,3 миллиона детей, что составляет более половины детского населения страны (7,5 миллиона). В эти данные входит более 1,8 миллиона детей, переехавших в соседние страны как беженцы, и 2,5 миллиона тех, кто сейчас являются внутренне перемещенными лицами внутри Украины. Читать дальше –>
- ЮНИСЕФ создали брошюру с важнейшей информацией для родителей, бегущих от военных действий вместе с детьми. Читать дальше –>
- Полиция изъяла у жителей Полтавской области множество трофейной военной техники и оружия. За незаконное хранение им теперь "светит" уголовную ответственность. Читать дальше –>
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