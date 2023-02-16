Каким в США видят окончание войны России против Украины: Виктория Нуланд дала ответ

Замгоссекретаря США по политическим делам отметила, что Путин все еще достаточно самоуверен, чтобы верить в то, что он сможет победить Украину, поэтому он будет продолжать войну.

США поддерживают Украину и считают, что украинцы сами должны решить, как воевать против России.

Об этом сказала заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на онлайн-брифинге для журналистов, передает "РБК-Украина".

"Президент (Байден – ред.) говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах своих международных границ. Мы поддерживаем их, в том числе в подготовке ими следующего рывка, чтобы вернуть себе территорию. Если Россия перестанет воевать, эта война может закончиться завтра. Если бы Украина перестала воевать, Украине пришел бы конец. Так что это украинцам решать, как вести эту войну. Это украинцам решать, как они могут искать другие пути к миру, включая дипломатию", – ответила она.

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Также Нуланд добавила, что президент РФ Владимир Путин все еще достаточно самоуверен, чтобы верить в то, что он сможет победить Украину, поэтому он будет продолжать войну дальше.

"Более 200 тысяч россиян убиты или ранены в бою в течение года. Они в некоторых категориях потеряли в этой войне более половины своей боевой техники, и более миллиона самых умных и лучших россиян покинули страну. Так что же несет эта война среднему россиянину? Ничего. Смерть, разрушение, потерю будущего. Потерю технологического и экономического потенциала, который возник бы в результате интеграции с нами. Так что более интересно, поддержит ли это русский народ", — сказала Нуланд.

Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, новое большое наступление России уже продолжается и постепенно нарастает. Кульминация этого наступления ожидается в марте, а дальше все пойдет на убыль.

Военный аналитик Алексей Гетьман тоже полагает, что анонсированное масштабное наступление России уже началось. По его словам, враг бросил всю свою армию на захват Украины, однако ВСУ отразят эту атаку.

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