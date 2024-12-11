Какими будут войны будущего: ответ определяется на фронте в Украине

По мнению замглавы Пентагона, война в Украине обязательно повлияет на характер будущих конфликтов во всем мире.

Каждая большая война приоткрывает занавес и позволяет понять, как будут вестись будущие войны, и некоторые конфликты дают больше информации, чем другие. Так война РФ против Украины продемонстрировала эффективность применения относительно дешевых и небольших дронов.

Такое мнение высказала заместитель министра обороны США Кейтлин Хикс в "беседе у камина" об эволюции характера войны в будущем в британском аналитическом центре RUSI во вторник, 10 декабря.

По мнению Хикс, это стратегическое открытие обязательно повлияет на будущие войны по всему миру, по крайней мере для следующего поколения. Все лучшие армии мира будут вынуждены приспосабливаться к новым реалиям войны.

"Предстоящие полномасштабные войны, вероятно, будут отличаться комбинированной стратегией: большие, дорогие, чувствительные системы будут работать в сочетании с массовым использованием малых, разумных и дешевых систем", – предположила Хикс.

Она напомнила, что в начале войны в Украине новое дешевое оружие и тактика его применения казались лишь "незначительной адаптацией", которая стала возможной благодаря глобальному распространению коммерческих технологий.

"Со временем изменения стали масштабными, и сейчас они уже встроены в стратегию ведения войны. И эти тенденции обязательно отзовутся в будущих войнах, по крайней мере, для следующего поколения", — отметила Хикс.

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Замглавы Пентагона отметила, что пока мировые производители оружия спорят, чьи разработки важнее, реальность современной войны дает однозначный ответ – ни одно оружие не может определить исход войны.

"Нам нужны и дроны, и артиллерия. Более того, и то, и другое необходимо в масштабных количествах", — добавила Хикс.

Она отметила, что на фронте в Украине сейчас сочетаются старые и новые технологии. К примеру, с помощью современных разведывательных дронов корректируется прицельность обстрелов артиллерийских установок, некоторые из которых используются еще с советских времен. И такая комбинаторность, вероятно, и будет являться главной тенденцией войн ближайшего будущего.

"Лучшие армии мира овладеют и тем, и другим. И наибольшее преимущество, скорее всего, получат те, кто сможет эффективно объединить уже известное оружие и новейшие боевые технологии для достижения своих оперативных целей", — пояснила Хикс.

В то же время она добавила, что ни одно оружие ничего не изменит без солдат, которые его используют.

"Мы неоднократно видели, как РФ наносила массированные огневые удары в попытке захватить украинскую территорию. Но такие удары сами по себе не давали результатов, даже когда они тратили свои лучшие боеприпасы... Так что не стоит тешить себя иллюзиями – захват и удержание территории в любом случае требует боеспособных наземных сил", – подчеркнула Кейтлин Хикс.

Напомним, стало известно, почему танки Abrams не стали ключевой силой на фронте. Выяснилось, что танки, полученные Украиной, были недоукомплектованными, а потому недостаточно эффективными на поле боя.

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