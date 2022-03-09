Какими будут зарплаты бюджетников во время войны: правительство приняло решение

Какими будут зарплаты бюджетников во время войны: правительство приняло решение

Зарплаты бюджетников во время войны будут не менее 2/3 от ставки.

Кабинет министров урегулировал вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, в условиях военного положения.

Об этом говорится в постановление Кабмина от 7 марта 2022 г. №221.

"Предоставить право руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже две трети тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада)", — говорится в документе.

Постановлением рекомендуется руководителям органов местного самоуправления применять положения постановления и осуществлять его исполнение внутри фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций.

Также с 8 марта украинцы из регионов, где ведутся самые активные боевые действия, могут получить 6 500 грн в рамках программы "єПідтримка". Потратить средства можно на любые нужды.

ТСН.ua