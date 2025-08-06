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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Какими должны быть потери РФ, чтобы она не смогла активно вести войну: ответ эксперта

Чтобы упустить возможность активно вести войну, армия РФ должна ежедневно терять не менее 1300 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армия РФ

Армия РФ / © Associated Press

Сегодня в России способность восполнять силы больше, чем потери. Противник не в самом худшем положении.

Об этом рассказал директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире «КИЕВ24».

К сожалению, сегодня у России есть достаточно ресурсов для ведения войны против Украины. В частности это касается живой силы.

«Для того чтобы российская военная машина потеряла свой потенциал для ведения дальнейшей войны, ежедневные потери противника должны достигать от 1300 до 1600 личного состава», — говорит Лакийчук.

Именно поэтому, признает эксперт, российские войска находятся не в самом худшем положении.

«Россияне здесь, к сожалению, в выигрышном положении сейчас в этом плане. У них не все хорошо, но и не так плохо, как должно быть», — считает Лакийчук.

Напомним, потери российской армии в войне против Украины с начала 2025 достигли уже более 267 400 военных.

Главком ОМУ Сырский подчеркнул: каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины. Он также выразил благодарность украинским защитникам и защитницам за мужество, стойкость и веру в победу.

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