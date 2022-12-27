Какими дронами атакует РФ Украину сейчас и сколько из новой партии от Ирана сбила ПВО: ответ Игната

Россияне будут делать все для того, чтобы склонять Иран к дальнейшему сотрудничеству.

Силы противовоздушной обороны уже сбили 70 дронов из новой партии, полученной Россией от Ирана.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Всего же, по его данным, Россия получила от Ирана 250 дронов для атак Украины.

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"За последние две недели россия атаковала территорию Украины беспилотниками ударного типа — "Шахед-131" и "Шахед-136" со второй партии иранских дронов — около двух с половиной сотен, которая получила. До семи десятков беспилотников, которые россия использовала для нанесения ударов по нашей критической инфраструктуре украинскими ПВО уже уничтожены", — рассказал Юрий Игнат.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ предостерегает, что угроза массовых обстрелов оккупантами не исчезла, ведь Россия не отказалась от своих коварных намерений бить по нашей инфраструктуре, чтобы сломать украинский народ.

"Но, безусловно, россияне будут делать все для того, чтобы склонять Иран к дальнейшему сотрудничеству и предоставлять большее вооружение", – добавил Игнат.

Напомним, Наталья Гуменюк предупредила, что Россия готовится к новой атаке Украины, но это может быть не массированный ракетный обстрел, поскольку РФ изменила тактику. Речь идет о комбинированной атаке.

Как сообщал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, по состоянию на данный момент Иран не продал России ни одной баллистической ракеты, хотя Москва просит об этом Тегеран.

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