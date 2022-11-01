Какие есть спецубежища и план эвакуации населения: как Киевщина готовится к вероятной ядерной атаке РФ

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба рассказал, что область готовится к вероятному ядерному удару. Власти разработали планы эвакуации каждого населенного пункта и обустроили специальные убежища.

Об этом глава области сообщил в интервью hromadske.

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По его словам, в области есть 425 специальных убежищ, расположенных под землей. Они имеют два входа и выхода, вентиляцию. Всего в регионе около тысячи укрытий.

"Понятно, что, прежде всего, человек должен перейти в укрытие. Второй шаг, самый важный, — должна быть связь. Если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет. Единственное, что будет работать, — это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация — это будет самое главное. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше", — добавил он.

Кулеба отметил, что до 15 ноября власти оборудуют спецхранилища приемниками.

"Все уже знают, где бомбоубежища. В основном они и являются этими противорадиационными убежищами. Таким является второе в Киевской области. Это не отдельные какие-то здания. Они более укреплены, расположены на большей глубине", — сказал чиновник.

Глава ОВА проинформировал, что в случае ядерного удара есть планы эвакуации каждого населенного пункта Киевщины. В каждой громаде есть ответственный человек за это.

"У них определены места, где людям нужно будет собираться на эвакуацию, определены транспортные средства, которые будут привлекаться для эвакуации. В каждой громаде есть ответственный за это человек. К тому же транспортных средств для эвакуации более чем достаточно. Например, можно привлекать коммунальный транспорт. Дефицит привлекается от транспортных перевозчиков (маршрутных такси — ред.). А еще есть военный транспорт", — рассказал он.

Как людей будут информировать в случае ядерной атаки, Кулеба отметил, что будут использовать все доступные официальные источники информации. Это — правительственные линии, радио, громкоговорители. В частности, будут ездить автомобили с громкоговорителями, которые будут информировать население. Этим занимается ГСЧС, в случае необходимости еще будут привлекать полицию.

Напомним, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон оценил, применит ли Путин ядерное оружие против Украины.

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