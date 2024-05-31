Какими "козырями" ВСУ будут бить по территории России: эксперт о последствиях ударов и реакции Кремля

Большим преимуществом для Украины будет, если союзники позволят использовать для ударов по РФ весь имеющийся в ВСУ арсенал западного оружия.

Разрешение союзников на удары в глубине российской территории предоставило бы Украине козыри и преимущества в войне. Это, вероятно, могло бы вынудить Россию прекратить атаки по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 каналу.

Эксперт отметил, что такое разрешение не остановило бы российское наступление и не гарантировало бы полную защиту приграничных регионов, но Украина могла бы уничтожать важные военные объекты на территории России, в частности аэродромы, ПВО и артиллерию.

По словам Шарпа, сейчас "лед начинает топиться", о чем свидетельствуют разговоры в Европе и США о предоставлении Украине разрешения на удары по территории России.

"Вопрос в том, чем разрешат и кто", – заметил эксперт.

Он пояснил, что большим плюсом для Украины будет, если США позволят использовать для ударов по РФ весь арсенал американского оружия: ракеты ATACMS, установки HIMARS и артиллерию.

По словам Шарпа, возможность наносить удары по приграничным территориям РФ может предоставить ВСУ тактические преимущества, особенно в Харьковской области. А благодаря дальнобойному оружию Украина могла бы уничтожать русскую артиллерию и ПВО в глубине России.

"Это даст козыри, которые Украина имеет на основных участках фронта и которых нет в Белгородской, Курской, Брянской областях", — отметил военный обозреватель.

По его мнению, в глубине России есть много потенциальных целей для дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS, и в первую очередь это аэродромы, что создаст большие проблемы для страны-агрессорки.

Тогда россияне будут вынуждены либо усилить защиту этих объектов, увеличив количество ПВО и РЭБ, либо переносить аэродромы, что приведет к большим дополнительным расходам и ухудшит эффективность авиации.

По мнению Шарпа, удары ВСУ по российским тылам могут вынудить Россию "задуматься" и перестать терроризировать мирное население Украины массированными ударами по гражданской инфраструктуре в глубине территории Украины.

"Может возникнуть фактор взаимного сдерживания. Не факт, что это будет, но исключать это нельзя", — добавил Давид Шарп.

Напомним, СМИ выяснили, каким оружием США разрешили бить вглубь России. По данным издания, узкая географическая область применения является попыткой администрации американского президента Джо Байдена помочь Украине лучше защититься от наступления России, одновременно ограничив риск перерастания конфликта в Украине в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой.

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