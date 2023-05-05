Какими могут быть последствия взрывов на железной дороге в России: объяснение британской разведки

Аварии на железной дороге усилят давление на российских силовиков, которые, скорее всего, не смогут полностью оградить железнодорожную сеть России от атак.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

Британские военные отмечают, что недавний рост количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной, связан с диверсией, совершенной неизвестными лицами, почти наверняка привел к кратковременным локальным перебоям в движении российской военной железной дороги.

"Несмотря на то, что ее железнодорожные военные бригады способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на российские силы внутренней безопасности, которые, скорее всего, не смогут полностью оградить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападения", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 мая в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожный путь. В результате подрыва грузовой железнодорожный поезд, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы, сошел с рельсов. На месте возник пожар.

2 мая в Брянской области РФ неизвестные снова взорвали железнодорожное полотно.

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