Какими ракетами била Россия по Киеву: эксперт заинтриговал заявлением

Коваленко отметил, что официальных подтверждений применения тех или иных ракет пока нет.

Российские военные 25 марта нанесли ракетный удар по Киеву, в результате которого обломки упали в разных районах столицы. Был ли это 3М22 "Циркон" или П-800 "Оникс", или какой-то другой образец ракетного вооружения россиян, пытался разобраться военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Об этом он написал в своем Telegram.

Просто, объясните мне, как с территории временно оккупированного Крыма мог быть осуществлен пуск 3М22 Циркон? Так, 3М22 — это условно маневрируемая гиперзвуковая крылатая ракета с центральным корпусом, создающим подъемную силу, и разгонной ступенью с твердотопливными двигателями, что дает ей первичное сверхзвуковое ускорение, после чего прямоточный воздушно-реактивный двигатель на жидком топливе на второй ступени разгоняется. ее до гиперзвуковых скоростей — 9 махов, или более 11 тыс. км/ч”, — пишет Коваленко.

Он добавил, что дальность полета ракеты – от 250 до 500 км на малых высотах и до 740 км по полубаллистической траектории. В случае заправки ракеты специфическим специально для нее созданным топливом дальность полета может быть увеличена до 1 тыс. км. То есть, в Киев полностью долетает, заключает эксперт.

Но есть одно "но", отметил он: "Ракета "Циркон" это не КРМБ "Калибр". Для нее требуются уникальные пусковые установки и уникальные носители. Ее перспективными носителями являются полумертвые ВАРКР проекта 1144 «Орлан», а именно, небоеспособный «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», находящийся в вечном ремонте. Так же эту ракету могут применять АПЛ проекта 885М "Ясень-М" и 949А "Антей" и ни одной из которых нет в Черном море".

Так же перспективными носителями "Цирконов" могут стать фрегаты проекта 22350М, считает Коваленко. Но именно в модификации "М", закладка которых даже не стартовала, подчеркнул он.

Далее эксперт пишет, что из всего этого возникает вопрос, а ими ли вообще стреляли?

“Я не исключаю того, что для 3М22 Циркон мог быть создан сухопутный, мобильный носитель/пусковая. Если включить фантазию, это вполне мог бы быть контейнерный тип, вроде Club-K — контейнерный комплекс в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере, размещающем противокорабельные ракеты 3М-54КЕ, 3М-54КЕ1, Х-35УЭ или ракеты класса поверхность-поверхность 3М-14КЭ, Х-35УЭ”, — считает Коваленко.

“Но об интеграции 3М22 в сухопутную ПУ ничего не говорилось и не сообщалось даже на базовом уровне сплетен и конспирологии. А сам процесс такой интеграции вряд ли по силам российскому ВПК. Скрыть же такое достижение кулибиных было бы сложно”, — отметил он.

Поэтому был это 3М22 "Циркон" или П-800 "Оникс", или какой-то другой образец ракетного вооружения россиян, — оставим на суд официальных источников, а уже после официального уведомления будем делать выводы, написал эксперт. Но, что в первом, что во втором, что даже в третьем случае выводы могут быть весьма диссонирующими, резюмировал он.

Напомним, все о ракетной атаке РФ на Киев 25 марта можно прочитать по ссылке.

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