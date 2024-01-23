Какими ракетами Россия атаковала Украину и какая тактика врага: выводы аналитика

Коваленко обратил внимание, что во время массированной атаки траектории полетов российских ракет повторяли траектории при предидущим вражеском ударе по Украине.

Для массированной атаки по Украине 23 января российские войска применили ракеты Х-101/555/55, Х-22/32, "Искандер" и С-300.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал в Сети.

По предварительной информации о ракетной атаке от Коваленко, Россия применила:

ракеты Х-101/555/55 из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Были две волны пусков ракет: примерно в 05:25 и 06:45;

ракеты Х-22/32 из трех бортов Ту-22М3. Пуск ракет зафиксирован в 07:15 перед заходом второй группы ракет Х-101 в направлении Киева в 07:18;

ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" и С-300.

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Аналитик обратил внимание на практически точное сходство этой атаки с предидущим вражеским ударом по Украине.

"Пуски первой волны были сделаны между 05:20-05:30, траектории полетов ракет повторяли траектории при предидущем ударе. По какой-то причине в этот раз оккупанты не сильно возились с тактикой удара", – оценил Коваленко.

Напомним, российские захватчики запустили по Украине беспилотники-камикадзе в ночь на 23 января, а утром атаковали ракетами. Под вражеские удары попали Киев, Харьков, Павлоград (Днепропетровщина). Зафиксированы разрушения, вспыхнули пожары. Также есть раненые и погибшие.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главное на утро 23 января! Ракеты нанесли разрушения! Уже известно о первых жертвах

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