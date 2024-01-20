Какое еще оружие, кроме F-16, способно изменить ход войны: Игнат дал ответ

Игнат отметил, что мы не можем воевать с армией, которая нас обходит количеством, да еще и по технологиям, нам нужно от партнеров получить инструмент, чтобы закончить войну.

Украине нужно от партнеров получить инструмент, чтобы закончить войну. И этот инструмент и есть высокотехнологичное дальнобойное оружие.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью "Фокусу" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы не можем воевать с армией, которая нас обходит количеством да еще и по технологиям. Нам нужно от партнеров получить инструмент, чтобы закончить войну. И этот инструмент и есть высокотехнологичное дальнобойное оружие. Например, ATACMS. Ждем решения немецкого правительства о Taurus. Есть StormShadow, поэтому нужно, чтобы к британским и французским ракетам присоединились немецкие. Нам важно иметь количество, чтобы бить врага эффективнее. Тогда это будет серьезная помощь нашим побратимам из Сухопутных войск. Мы понимаем, в каких условиях они сейчас воюют на фронте. Если здесь погода за окном в тыловых регионах плохая, то там условия становятся непростыми. Стреляет артиллерия, стреляет авиация, над головой дроны, которые летят тебя уничтожать. Это чрезвычайно тяжелый труд", — отметил он.

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Игнат подчеркнул, что именно поэтому вопрос замены парней на какое-то время, проведение ротаций чрезвычайно остро стоит, потому что сложно в таких условиях.

"Поэтому авиационная поддержка очень важна, в том числе та, о которой мы говорили с вами — это и нанесение ударов на дальних подступах, чтобы уменьшить поставки вражеских боеприпасов и логистики", — подытожил представитель Воздушных сил.

Напомним, ранее Юрий Игнат объяснил, как истребители F-16 смогут изменить ход войны. Преимущество в воздухе на линии боевого столкновения на подконтрольной Украине и оккупированной территории – ключ к успеху операций.

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