Какое "химическое" оружие использует украинский дрон "Дракарис" против оккупантов: объяснение эксперта (видео)

Смесь эффективна в это время года, когда враг прячет свою бронетехнику в лесополосах.

Дрон "Дракарис", которым украинские бойцы выжигают лесопосадки с техникой российских окупантов, распыляет обычную термитную (горючую) смесь, которая не считается химическим оружием.

Об этом заявил эксперт по радиотехнологиям "Флэш" Сергей Бескрестнов в эфире телеканала "Киев24".

Он отметил, что российские паблики распространяют ложь, утверждая, что украинская армия нарушает международную конвенцию по применению химического оружия.

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"Это смесь, которая горит с очень высокой температурой. Но я не считаю это химическим оружием. Есть четкие определения, что именно является химическим оружием”, — пояснил эксперт.

При этом Сергей Бескрестнов добавил, что смесь, которую распыляет "Дракарис", является эффективной в это время года, а не зимой или поздней осенью.

"Это очень актуально сейчас, когда мы видим много деревьев. Это возможность для нас уничтожать посадки и скрывающуюся в них вражескую технику. Если деревья будут гореть, то у нашего врага не будет времени быстро убрать технику. Она будет ликвидирована вместе с деревьями”, — сказал он.

Видео, на котором украинский дрон летит вдоль лесополосы, занятой российскими войсками, и распыляет над ней горючую смесь появилось в Сети 2 сентября. Эти кадры обнародовали бойцы 108-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Украинские бойцы с помощью FPV-дрона выжигают окупантов из лесополосы

Напомним, анализ характеристик украинской разработки "Паляница" указывает на то, что дрон-ракета может создавать опасные ловушки для авиации врага.

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