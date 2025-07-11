Какое именно оружие США немедленно нужно Украине, кроме Patriot: объяснение Залужного

Валерий Залужный / © Валерий Залужный / Telegram

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США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением на фоне атак РФ.

Об этом пишет посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный в своей колонке на “Украинской правде».

«Соединенные Штаты Америки остаются страной фактически неограниченных возможностей и с наиболее развитой экономикой США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением. Это вооружение не требует дополнительных бюджетных расходов на утилизацию, а для Украины жизненно необходимо», — считает Залужный.

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Он также приводит данные: например, к концу 2023 года в США изготовлено более 170 000 ракет Hellfire различных модификаций. Значительная часть этих боеприпасов выпущена еще в 1998–2018 годах, а срок эксплуатации обычно составляет 20–25 лет, после чего они требуют официального списания или утилизации.

«Кроме того, в рамках многолетней программы Пентагона осуществляется постепенный переход на новую систему JAGM, вытесняющую Hellfire производственно и операционно. Следовательно, значительная часть устаревшего вооружения будет утилизирована или передана другим странам-союзникам», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам придется снова отправить Украине оружие, чтобы она могла защищаться от российских ударов. Трамп также, по данным СМИ, пообещал Зеленскому отправить 10 ракет для Patriot.

Между тем, Минобороны США начало поставлять Украине новые партии оружия. В Пентагоне заявили, что это делается по указанию Трампа, но какие «дополнительные оборонные вооружения» получит Киев, не уточняют.

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Отметим, отражать удары российских баллистических и гиперзвуковых ракет — к последним относят авиационный ракетный комплекс «Кинжал» — из американского вооружения, которое имеет ВСУ, может только ЗРК Patriot с ракетами-перехватчиками нового поколения PAC-3.

Эти противоракеты стоят дорого — от 2 до 3 млн долларов за штуку.