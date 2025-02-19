Какое количество миротворцев нужно в Украине: эксперт назвал варианты

На данный момент неизвестно, как должен действовать миротворческий контингент в случае нарушения режима прекращения огня.

Количество иностранных военных в миротворческом контингенте в Украине зависит от того, какие функции он будет выполнять и сколько стран-участниц к нему присоединятся.

Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, в первую очередь, численность миротворческого контингента будет зависеть от возложенных на него задач, в частности — как они должны поступать в случае нарушения режима прекращения огня.

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“Если это боевые задачи — это одна численность, и она должна быть большой – 100-200 тысяч. Если контингент будет выполнять полицейские функции, то это совсем другая комплектация и возможности. Надо понимать, какую задачу этот контингент будет выполнять”, — объяснил эксперт.

Кроме того, считает Денис Попович, количество военных в миротворческом контингенте будет зависеть от того, сколько стран будут участвовать в нем.

“Если будет 2-3 страны, то будет одна численность – в зависимости от того, какая страна какую численность может выделить. Если десяток стран – другая история”, — отметил он.

Военный аналитик считает, что сейчас существует очень много неизвестных факторов, не позволяющих точно прогнозировать.

Напомним, в течение последних дней несколько мировых политиков высказались по поводу отправки в Украину миротворцев.

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