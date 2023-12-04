Какое количество оккупантов погибло и получило ранения в Украине — данные британской разведки

Только наемники "Вагнера", вероятно, потеряли около 40 000 раненых и 20 000 убитых.

Российские оккупанты с 24 февраля прошлого года по ноябрь 2023-го потеряли примерно 50 тысяч единиц личного состава. Еще до 240 тысяч получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе британской разведки.

Как отмечается, в период с 24 февраля 2022 по ноябрь 2023 года официальные силы МО РФ, вероятно, потеряли от 180 000 до 240 000 человек ранеными и примерно 50 000 убитыми. Наемники "Вагнера", вероятно, потеряли около 40 000 раненых и 20 000 убитых.

"Таким образом, российская сторона, вероятно, потеряла около 220 000-280 000 ранеными и примерно 70 000 убитыми. Это дает примерный диапазон от 290 000 до 350 000 общих потерь русских боевиков. Медиана оценочного диапазона составляет 320 000 общих потерь российских комбатантов", – рассказали в разведке.

Там также добавили, что даже среди официальных российских лиц может существовать низкий уровень понимания общего количества потерь из-за долговременной культуры нечестной отчетности в вооруженных силах.

Напомним, что на фронте эпически самоликвидировался российский генерал Завадский.

Читайте также: