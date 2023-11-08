Какое количество военных ВСУ может действовать на левобережье Херсонщины – данные ISW

На левобережье Херсонской области работают несколько сотен военных ВСУ, в то же время Силы обороны перебросили туда ограниченное количество бронетехники.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Российские пропагандисты опубликовали фото, на котором якобы виден украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на левый берег у села Крынки.

Другие пропагандисты утверждают, что украинская БМП самостоятельно форсировала Днепр возле Крынок, и распространили отдельные кадры, на которых якобы виден уничтоженный западный БТР в неустановленном месте.

Пропагандисты также утверждают, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок, в то время как другие россияне отмечали, что украинские силы перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

Россияне также утверждали, что более 300 украинских военнослужащих (примерно один батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок и продолжают утверждать, что украинские войска удерживают позиции в центре Крынок и близлежащих районах.

Один военный блоггер РФ утверждал, что на восточном берегу Херсонской области действуют несколько сотень украинских военных.

Группировка украинских сил численностью в батальон на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные усилия России по блокированию вдоль реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материальные средства на позиции на восточном берегу, пишут аналитики ISW.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты безуспешно вели атаки на 6 направлениях – ВСУ продолжают наступление.

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