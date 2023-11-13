Какое наказание придумала Россия для наркоманов и алкоголиков в армии: в британской разведке рассказали детали

Разведка Великобритании объяснила, почему в российской оккупационной армии процветает пьянство и наркомания.

Российские командиры часто наказывают наркоманов и алкоголиков среди военных армии РФ, направляя их в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые фактически превратились в штрафные подразделения.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании за 13 ноября.

Британская разведка ссылается на данные российского независимого издания "Верстка", согласно которым до 15% находящихся в Украине российских солдат употребляют наркотики, в частности амфетамины и каннабис.

В материале говорится, что наркотики легко достать даже на передовой.

В ведомстве отмечают, что этим данным можно доверять. Они сопровождаются многочисленными сообщениями о высоком уровне дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих, которые поступают с момента вторжения РФ в Украину.

В обзоре говорится, что российские командиры наказывают тех, кто злоупотребляет алкоголем и наркотиками, отправкой в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые уже стали штрафными подразделениями.

Британская разведка отмечает, что основной причиной низкой дисциплины и злоупотребления наркотиками в рядах российских оккупационных войск является отсутствие ротации боевых подразделений и невозможность отойти от линии фронта.

Напомним, британская разведка объяснила, как атаки по ПВО повлияют на защиту РФ.

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