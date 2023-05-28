Какое наказание "светит" за фото- и видеосъемку ВСУ – объяснение адвоката

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Уголовный кодекс Украины была внесена статья 114-2, а именно – несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Адвокат Ростислава Кравец объяснил, какая ответственность угрожает гражданам Украины за распространение запрещенной информации о перемещении техники и военных ВСУ.

Так, по словам Кравца, статья 114-2 Уголовного кодекса делится на три части.

Согласно первой части – распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, в том числе об их перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась (не распространялась) в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины или Службой безопасности Украины или в официальных источниках стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Вторая часть статьи предусматривает, что распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Наиболее суровое наказание:

Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершены по предварительному сговору группой лиц либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, либо его представителям, либо другим незаконным вооруженным формированиям, либо если они повлекли за собой тяжкие последствия, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

"Вы должны понимать, что любое размещение информации о местонахождении Вооруженных сил, работе систем ПВО, перемещении Вооруженных сил — влечет ответственность. Кроме того, распространение этой информации, которая была распространена в каком-то телеграмм-канале, а вы дальше ее распространяете — фактически также будет считаться распространением этой информации, если она не была распространена в официальных источниках Министерством обороны, Генштабом, СБУ или странами-партнерами", – отметил адвокат.

Поэтому блогеры, распространяющие такую информацию, могут понести ответственность. Конечно, для этого нужно будет провести экспертизу, можно ли идентифицировать на местности наши Вооруженные силы, действительно ли можно установить, что это Вооруженные силы Украины и их перемещение. Однако, если экспертиза это подтвердит, для такого лица будет достаточно суровое наказание.

Напомним, в Воздушных силах напомнили, что нельзя снимать во время работы ПВО.

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