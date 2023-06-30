Какое новое оружие Иран предоставит России: эксперт назвал полный список

Иран продолжает поддерживать оккупантов в войне против Украины.

Российские оккупанты атакуют Украину дронами Shahed, которые им передал Иран.

Однако военно-политический обозреватель сообщества "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что оружия может быть больше, чем дроны.

Он опубликовал перечень вооружений, поставляемых Ираном России:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136

Авиабомбы: Ghaem-5

Шлемы: NIJ II

Бронежилеты: Rouin-3

ПТРК: Dehlaviyeh

"Подтверждается поставка 152-мм снарядов для Д-20 и 122-мм для Д-30", — отметил он.

Напомним, Иран в очередной раз опроверг свою помощь Российской Федерации, касающейся поставки ударных дронов Shahed. Мол, Тегеран "за" политическое решение для скорейшего прекращения войны, а также готов в этом помочь.

Верховная Рада Украины 29 мая утвердила решение СНБО о применении санкций против Исламской Республики Иран сроком на 50 лет.

По данным аналитиков ISW, Россия продолжит реализацию программ с целью обеспечения постоянной материальной поддержки Ираном войны против Украины.

По данным иранского государственного агентства IRNA, во время визита вице-премьера России Александра Новака в Тегеран 16 и 17 мая, посол Ирана в РФ Казем Джалали объявил о заключении соглашения между двумя странами о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара.

Это соглашение призвано ускорить завершение иранского проекта коридора "Север-Юг", обеспечивая связь между иранскими городами Решт и Астара и создавая новый маршрут между Санкт-Петербургом и Персидским заливом.

"Завершение строительства этого сектора было давним направлением усилий Ирана, частично направленным на укрепление внутренней экономики и облегчение обхода санкций. И Россия, и Иран предпринимают дополнительные шаги для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества", — отмечают в ISW.

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