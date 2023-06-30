Какое новое оружие Иран предоставит России: эксперт назвал полный список

Иран продолжает поддерживать оккупантов в войне против Украины.
Российские оккупанты атакуют Украину дронами Shahed, которые им передал Иран.
Однако военно-политический обозреватель сообщества "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что оружия может быть больше, чем дроны.
Он опубликовал перечень вооружений, поставляемых Ираном России:
- БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136
- Авиабомбы: Ghaem-5
- Шлемы: NIJ II
- Бронежилеты: Rouin-3
- ПТРК: Dehlaviyeh
"Подтверждается поставка 152-мм снарядов для Д-20 и 122-мм для Д-30", — отметил он.
Напомним, Иран в очередной раз опроверг свою помощь Российской Федерации, касающейся поставки ударных дронов Shahed. Мол, Тегеран "за" политическое решение для скорейшего прекращения войны, а также готов в этом помочь.
Верховная Рада Украины 29 мая утвердила решение СНБО о применении санкций против Исламской Республики Иран сроком на 50 лет.
По данным аналитиков ISW, Россия продолжит реализацию программ с целью обеспечения постоянной материальной поддержки Ираном войны против Украины.
По данным иранского государственного агентства IRNA, во время визита вице-премьера России Александра Новака в Тегеран 16 и 17 мая, посол Ирана в РФ Казем Джалали объявил о заключении соглашения между двумя странами о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара.
Это соглашение призвано ускорить завершение иранского проекта коридора "Север-Юг", обеспечивая связь между иранскими городами Решт и Астара и создавая новый маршрут между Санкт-Петербургом и Персидским заливом.
"Завершение строительства этого сектора было давним направлением усилий Ирана, частично направленным на укрепление внутренней экономики и облегчение обхода санкций. И Россия, и Иран предпринимают дополнительные шаги для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества", — отмечают в ISW.
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