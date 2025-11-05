Какое одно решение Трампа может повлиять на желание Путина вести войну дальше: детали от Sky News

Дональд Трамп. / © Associated Press

Украина уже несколько недель интенсивно лоббирует в США поставки крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Американские чиновники пришли к выводу, что это не повлияет на их собственные запасы. Пока остается лишь политическое решение за президентом Дональдом Трампом.

Может ли американский лидер ошибаться, не предоставляя Украине это оружие, оценили в Sky News.

Военный корреспондент издания Майкл Кларк считает, что, похоже, сам президент США охладил надежды, что это произойдет в ближайшее время. На днях на борту самолета Air Force One на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность предоставления Tomahawk для ВСУ, он ответил: "Нет, не очень".

Майкл Кларк отмечает: Трамп убежден, что он не ошибается в этом. Впрочем, Россия явно обеспокоена этими ракетами. Особенно их беспокоит "дальность и точность" Tomahawk.

"Если бы американцы были готовы предоставить Украине достаточное количество Tomahawk, а под "достаточным" я имею в виду 200 или что-то такое, чтобы украинцы могли действительно атаковать нефтеперерабатывающие мощности и военные цели России. На мой взгляд, это изменило бы мнение России о продолжении войны в следующем году", - подчеркнул эксперт.

По его словам, именно страх перед таким результатом заставил "фюрера" РФ Владимира Путина недавно позвонить по телефону Трампу, чтобы пока уговорить его отказаться от этой идеи. Впрочем, у Украины хороший заменитель этих американских ракет - "Фламинго".

Кларк говорит, что не верит в то, что Трамп изменит свое мнение и подозревает, что тот пытается выйти из войны.

Кларк говорит, что если Киев сможет усилить свои производственные мощности по производству ракет Фламинго, то они смогут «выполнить ту работу, которую сейчас, по их мнению, могут выполнить Tomahawk.

Напомним, Пентагон одобрил поставки Tomahawk Украине. По данным трех американских и европейских официальных лиц, Минобороны США официально проинформировало Белый дом: поставки ракет «Томагавк» Украине не подорвет запасы США.

Впрочем, Дональд Трамп заявил, что пока не намерен передавать Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о дальнобойном оружии США. По его словам, этот шаг станет решающим давлением на Россию, которое должно дополняться жесткими экономическими ограничениями.