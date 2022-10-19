Какое оружие и сколько Иран поставляет России: военный эксперт рассказал

Иран будет поставлять стране-агрессорке России беспилотники, дроны с боеприпасами и баллистические ракеты. Страна открыто поддерживает РФ в ее агрессии по отношению к Украине.

Об этом в эфире "Лучшего радио" сообщил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Иран открыто поддерживает Россию, поставляя оружие вопреки всем правилам и нормам.

"Араш" и "Маджахед" — мы их пока не встречали, пока летает только "Шахед". Были единичные случаи появления "Араша", но массово только "Шахед". Эти дроны практически одинаковы, разница только в том, что "Араш" имеет большую по весу главную часть — она вчетверо тяжелее, чем у "Шахеда", — объяснил Олег Жданов.

Россияне совершают массовые атаки дронами. Например, накануне по территории Украины было запущено 46 беспилотников, из которых 38 сбили силы ПВО. Цель россиян – истощить наш боекомплект и уничтожить энергосистему.

Напомним, что в Киевской области в лесу обнаружили российский беспилотник.

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