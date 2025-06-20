На фронте — эра дронов / © Pixabay

Реклама

Военные ВСУ вынуждены быстро адаптироваться к новым угрозам на фронте, вызванным технологическими изменениями. Последней такой угрозой стали дроны.

Об этом пишет Forbes.

Хотя контрбатарейная стрельба по-прежнему остается актуальной, во многих случаях гаубицы уже заменяются беспилотниками.

Реклама

«FPV-дроны — и квадрокоптеры, и планеры — часто оказываются точнее и быстрее артиллерии. Качественный дрон — самый эффективный способ уничтожить артиллерийскую систему», — сказал командир подразделения БПЛА «Тайфун» Нацгвардии Украины с позывным «Майкл».

Украина добилась больших успехов в контрбатарейной борьбе. Орудия, открывшие огонь, можно засечь с помощью контрбатарейных радаров, таких как американский AN/TPQ-36 Firefinder, отслеживающих траекторию снаряда и вычисляющих исходную точку. Кроме того, активно внедряются и акустические датчики нового поколения.

Напомним, война в Украине приобретает новые технологические черты Россия начала использовать БпЛА, соединенные с оператором тонким оптоволоконным кабелем.

Кроме того, независимая международная комиссия ООН по расследованию Украины признала атаки армии РФ дронами по гражданскому населению в Херсонской области преступлениями против человечности в виде убийств.

Реклама

Как говорится в докладе, медицинские автомобили, обладающие особой защитой согласно международному гуманитарному праву, также становились мишенью российских дронов — из-за этого некоторые пострадавшие не получали помощи и умирали.