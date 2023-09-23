Какое оружие может быть эффективным против живой силы оккупантов: ответ эксперта

Если бы союзники Украины дали Вооруженным силам кассетные боеприпасы для ATACMS, это помогло бы уничтожить еще больше российских оккупантов.

Об этом заявил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

"Если кассетный боеприпас американский в воздухе раскрывается, из него вылетают более 48 десятков единиц боеприпасов - полтора футбольных поля закрывают. Когда ATACMS летит с кассетными, то там в десять раз больше. То есть 400 или 500 боеприпасов. Это очень важно, особенно в отдаленных тыловых регионах Луганской, Донецкой областей, где большое сосредоточение живой силы остановилось", - отмечает Ступак.

В то же время, считает аналитик, Вашингтон может передать Украине небольшое количество ракет ATACMS для пробного использования.

"Правительство США боится, что украинцы попытаются этими ракетами достать территорию Российской Федерации в пределах 1991-го года, а еще хуже - территорию Республики Беларусь, которая является агрессором в лице режима Лукашенко, поэтому очень сильно опасаются. Они посмотрят, как бьют, насколько эффективно бьют, что нет выхода за рамки, которые попросил и указал нам Белый дом, и вот тогда, возможно, дадут другие партии", - говорит Иван Ступак.

Как сообщалось, военный эксперт Иван Киричевский рассказывал, что одной ракетой ATACMS можно разбить колонну российских войск на марше, а более дальнобойные могут уничтожать вражеские боевые вертолеты еще до их взлета. Ведь британские Storm Shadow, французские SCALP и даже модернизированные "Нептуны" предназначены "немножко не для того".

Напомним, NBC News со ссылкой на троих чиновников США сообщило, что американский президент Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому небольшую партию ракет ATACMS.

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