Какое оружие может предоставить России Северная Корея и изменит ли это ход войны: мнение эксперта

Оружие от Северной Кореи могло бы помочь РФ продолжать боевые действия в Украине, но, скорее всего, оно недостаточно современное.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находился с визитом у Владимира Путина, чтобы обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР. Отмечалось, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия.

Насколько большой потенциал КНДР в контексте военной помощи России и на сколько его хватит — рассказал военный эксперт Михаил Жирохов, пишет "Обозреватель".

"Северная Корея не воюет с 1953 года, но с этого периода она накапливает на складах снаряды и все боеприпасы. Те боеприпасы северокорейского производства, фото которых я видел, произведены в 1960-70-х годах. То есть таким образом Северная Корея избавляется от избыточного имущества, снарядов, срок хранения которых истек. Они передают их россиянам. Причем они передают россиянам снаряды определенных типов – 122, 152-миллиметровые. Они являются уменьшенного действия, есть большого действия, просто осколочно-фугасные. В России есть потребность только в некоторых типах снарядов, которые они уже использовали в ходе боевых действий", — сказал он.

"О танковых снарядах от Северной Кореи – я лично не видел ни фото, ни видео. Было видео с использованием россиянами северокорейских снарядов в "Грады", но они также были не в лучшем состоянии. Они были ржавые, 1950-х годов производства. Я не знаю, насколько это повысит боеспособность российской армии, потому что такие снаряды не взрываются через один или даже представляют опасность для собственного экипажа – в любой момент снаряд может взорваться прямо в стволе.

Эта проблема хорошо известна украинской армии, потому что в 2014 году мы начали использовать снаряды 1960-70-х годов. Было очень большое количество случаев, когда взрывались самоходные артиллерийские установки и снаряды прямо в стволе. Поэтому усиление российской армии благодаря Северной Корее действительно может быть – в КНДР много таких снарядов. Но насколько это скажется на фронте, сложно сказать", — добавил эксперт.

Что известно о визите Ким Чен Ина к Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Путиным 12 сентября. Диктатор прибыл на станцию "Хасан" бронепоездом. Когда он еще только уехал из Пхеньяна, официальное корейское Центральное информационное агентство подтвердило визит в РФ.

Лидер Северной Кореи находился в сопровождении чиновников вооруженной промышленности и военных, а также министра иностранных дел.

За 12 лет у власти Ким Чен Ын редко ездит за границу, у него было всего семь поездок за границу — четыре из них в Китай.

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