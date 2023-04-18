Какое оружие может уничтожить Крымский мост: ответ Жданова

Жданов подтвердил, что ракеты Tomahawk и ATACMS могут уничтожить Крымский мост. Однако Украине их пока не дают.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал сюжет на российских пропагандистских СМИ, где россияне встревоженно обсуждали, чем украинцы могут уничтожить Крымский мост.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

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"Я видел сюжет российских пропагандистов о нашем ракетном комплексе "Сапсан", мы можем только гордиться этим. Пусть боятся. Я не буду их "разочаровывать". Ракеты ATACMS – это 300 км, а "Сапсан" по техническому заданию должен бить на 480 км. Эти две ракеты — баллистические. В России пока нет комплекса, который смог бы бороться с баллистическими ракетами. Системы С-400 — это улучшенные С-300. С-300 с баллистическими не борется. Мы это проверили на практике. Мы на собственном опыте знаем, что крылатые ракеты сбиваем, "шахеды" сбиваем, баллистические коэффициент — 0,3%. А на практике почти вся баллистика достигает цели. Поэтому если ATACMS полетит, то ее уже никто не остановит", — отметил эксперт.

Жданов подтвердил, что американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk тоже могут уничтожить Крымский мост. Однако вопрос – где их взять.

"Tomahawk, особенно последние модификации – это высокоточное оружие. Там коэффициент кругового отклонения – 5-10 метров. Для Крымского моста – это вполне допустимая точность, чтобы не промахнуться. Дальность у нее 1500-2500 тыс. км. Для Крымского моста хватит".

Кроме того, мы убедились, что когда на мосту разрушается один пролет, соседний пролет сходит с опор. В прошлый раз у них один пролет был разрушен, а два – "съехали" с опор. Вопрос – где взять Tomahawk", – подытожил Жданов.

Ранее сообщалось, что Россия ужесточит охрану Крымского моста.

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