Какое оружие нужно Украине, чтобы изменить ход войны и победить Россию

Для того чтобы выбить оккупантов из нашей земли, Вооруженным силам необходима военно-техническая помощь западных стран.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ход войны несколько раз менялся. Значительно большая материальная поддержка Запада поможет Украине добиться прогресса в освобождении территории.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным журналистов, всего три вида оружия способны переломить ход войны в Украине. В первую очередь, украинским защитникам нужны артиллерийские снаряды.

"Эти снаряды вместе с дополнительными боеприпасами из других источников позволяли украинскому оружию выстреливать около 10 000 выстрелов в день в течение большей части первых 1,5 года войны. Этого было достаточно, чтобы сравниться с российскими батареями, когда россияне использовали большую часть своих запасов боеприпасов несколько недель войны", – пишет издание.

Однако блокада одобрения нового финансирования со стороны Республиканской партии и дальнейшее сокращение количества боеприпасов, поставляемых США в Украину до конца прошлого года, уменьшили ежедневный запас снарядов для украинцев на две трети.

Вторая наибольшая потребностью Украины - это батареи противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним.

"Удвоение или утроение количества Patriot может помочь украинцам вернуть контроль над линией фронта в воздухе, а также уменьшить количество масштабных и кровавых ракетных ударов России по украинским городам", – отмечают журналисты.

Еще одним видом оружия, в котором нуждается Украина, является бронетехника. Издание подчеркнуло, что 47-я механизированная бригада является основным оператором бронетехники американского производства, в том числе танков М-1 Abrams и боевых машин М-2 Bradley, поэтому, поставляя новую технику, США могли бы "спасти одну из лучших украинских бригад".

Bradley и Abrams являются одними из лучших бронированных машин в мире. В контратаках против российских штурмовых групп к западу от Авдеевки с помощью М-1 и М-2 удалось замедлить зимнее наступление России.

Напомним:

Германия в ближайшие дни передаст Украине 10 тысяч снарядов в артиллерию. Они поступят из запасов Бундесвера.

Партия из 10 тысяч боеприпасов, которая в ближайшее время поступит, является первым этапом в этом плане.

Второй этап подразумевает поддержку инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами Европы. Германия профинансировала 180 тысяч снарядов в рамках этой программы, которую Украина получит во второй половине 2024 года.

Третий этап касается двустороннего соглашения Германии с третьей страной о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов примерно в IV квартале.

Варшава также удвоит свой вклад в инициативу Чехии по закупке боеприпасов для нужд ВСУ за пределами Евросоюза. Речь идет о финансировании 800 тысяч артиллерийских боеприпасов.

В феврале президент Чехии объявил, что его страна в сотрудничестве с Канадой и Данией обнаружила 500 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов.

Чехия нашла для Украины около 800 тысяч снарядов, но будет искать финансирование для передачи.

Газета Financial Times писала, что Прага планировала собрать 1,5 млрд долларов на оплату боеприпасов и попросила присоединиться к этому союзникам.

Читайте также: