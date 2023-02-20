Какое оружие нужно Украине для поражения России: Игнат дал ответ

Самым желанным оружием для Украины на сегодняшний день остаются самолеты.

Для поражения России Украине необходимо высокоточное дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона.

Игнат отмечает, что в списке вооружения и военной техники, который Украина передала западным партнерам, указаны те позиции, которые в первую очередь необходимы Силам обороны Украины.

"Что нам нужно для победы? Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", — сказал он.

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Игнат добавил, что для этого часть украинских военных проходит обучение в разных странах. В основном речь идет о США

"Вершина нашей мечты – это самолеты. Понятно, что именно многоцелевые истребители – это тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество задач: как охранять воздушное пространство от воздушных атак, сбивать ракеты, Shahed, – все, что является воздушными целями., кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским войскам быстро деоккупировать наши территории", — подчеркнул Игнат.

Оружие для Украины

Джо Байден, сегодня, 20 февраля, в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов .

Накануне Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какие дальнобойные ракеты Украина может получить в этом году от западных партнеров.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал "нейтральные" страны передать Украине вооружение.

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