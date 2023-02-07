Какое вооружение получила Россия от Ирана и Беларуси: список

Пока можно говорить только об иранском и белорусском оружии, потому что точных данных о поставках из других стран, например Северной Кореи, пока нет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал, какое иностранное оружие получила Россия.

Об этом он сказал в интервью NV.

По словам эксперта, пока можно говорить только об иранском оружии, потому что точных данных о поставках из других стран, например Северной Кореи, пока нет.

"Хотя можно делать предположение, что это могут быть, скажем, боеприпасы к артиллерии 122-го или 152-го калибра. Но здесь все же возникает вопрос: это действительно так?", — отметил Коваленко.

Так, РФ получила от Ирана следующие виды вооружения и снаряжения:

разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6 , использующий не очень часто. Mohajer-6 используется для разведки и наведения дронов-камикадзе Shahed 131/136;

, использующий не очень часто. Mohajer-6 используется для разведки и наведения дронов-камикадзе Shahed 131/136; печально известные Shahed 131/136 , которые РФ использует для атак на гражданскую инфраструктуру.

, которые РФ использует для атак на гражданскую инфраструктуру. разведывательные беспилотники Yasir и Ababil-2;

есть информация, что Россия может получать от Тегерана снаряды в артиллерию, но она не подтверждена на 100%;

боеприпасы Qaem-5 для Mohajer-6;

иранские шлемы NIJ II и бронежилеты Rouin-3.

От своего сателлита Беларуси Россия получила: