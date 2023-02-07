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Какое вооружение получила Россия от Ирана и Беларуси: список

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Какое вооружение получила Россия от Ирана и Беларуси: список

Фото: скриншот с видео

Пока можно говорить только об иранском и белорусском оружии, потому что точных данных о поставках из других стран, например Северной Кореи, пока нет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал, какое иностранное оружие получила Россия.

Об этом он сказал в интервью NV.

По словам эксперта, пока можно говорить только об иранском оружии, потому что точных данных о поставках из других стран, например Северной Кореи, пока нет.

"Хотя можно делать предположение, что это могут быть, скажем, боеприпасы к артиллерии 122-го или 152-го калибра. Но здесь все же возникает вопрос: это действительно так?", — отметил Коваленко.

Так, РФ получила от Ирана следующие виды вооружения и снаряжения:

  • разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, использующий не очень часто. Mohajer-6 используется для разведки и наведения дронов-камикадзе Shahed 131/136;
  • печально известные Shahed 131/136, которые РФ использует для атак на гражданскую инфраструктуру.
  • разведывательные беспилотники Yasir и Ababil-2;
  • есть информация, что Россия может получать от Тегерана снаряды в артиллерию, но она не подтверждена на 100%;
  • боеприпасы Qaem-5 для Mohajer-6;
  • иранские шлемы NIJ II и бронежилеты Rouin-3.

От своего сателлита Беларуси Россия получила:

  • около сотни танков Т-72А;
  • некоторое количество БМП-1 и БМП-2;
  • транспортную технику, такую как Урал-4320;
  • значительное количество артиллерии, как САУ 2С9 "Нона", 152-мм пушка-гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия ожидает новую партию иранских беспилотников. Однако разведка пока не зафиксировала факты получения Россией иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, против которых украинская система ПВО бессильна.

По информации издания The Wall Street Journal, Москва и Тегеран также разрабатывают планы по производству беспилотников иранского производства в России.

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Дата публикации
Просмотры
797
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