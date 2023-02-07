Какое вооружение получила Россия от Ирана и Беларуси: список

Пока можно говорить только об иранском и белорусском оружии, потому что точных данных о поставках из других стран, например Северной Кореи, пока нет.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал, какое иностранное оружие получила Россия.
Об этом он сказал в интервью NV.
По словам эксперта, пока можно говорить только об иранском оружии, потому что точных данных о поставках из других стран, например Северной Кореи, пока нет.
"Хотя можно делать предположение, что это могут быть, скажем, боеприпасы к артиллерии 122-го или 152-го калибра. Но здесь все же возникает вопрос: это действительно так?", — отметил Коваленко.
Так, РФ получила от Ирана следующие виды вооружения и снаряжения:
- разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, использующий не очень часто. Mohajer-6 используется для разведки и наведения дронов-камикадзе Shahed 131/136;
- печально известные Shahed 131/136, которые РФ использует для атак на гражданскую инфраструктуру.
- разведывательные беспилотники Yasir и Ababil-2;
- есть информация, что Россия может получать от Тегерана снаряды в артиллерию, но она не подтверждена на 100%;
- боеприпасы Qaem-5 для Mohajer-6;
- иранские шлемы NIJ II и бронежилеты Rouin-3.
От своего сателлита Беларуси Россия получила:
- около сотни танков Т-72А;
- некоторое количество БМП-1 и БМП-2;
- транспортную технику, такую как Урал-4320;
- значительное количество артиллерии, как САУ 2С9 "Нона", 152-мм пушка-гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30.
Ранее в ГУР сообщили, что Россия ожидает новую партию иранских беспилотников. Однако разведка пока не зафиксировала факты получения Россией иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, против которых украинская система ПВО бессильна.
По информации издания The Wall Street Journal, Москва и Тегеран также разрабатывают планы по производству беспилотников иранского производства в России.
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